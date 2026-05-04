ドル買い優勢、イランがホルムズ海峡に新たな「管理区域」を設定との報道＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル買いが優勢になっている。イランがホルムズ海峡に新たな「管理区域」を設定とタスニム通信が報じたことを受けて、中東での緊張が高まっている。NY原油先物はロンドン朝方の100ドル前後から足元では107ドル台乗せへと上伸している。米10年債利回りは4.39％台から4.41％台に上昇。為替市場では有事のドル買いの反応が広がっている。ドル円は介入警戒感があるなかで、再び157.10台へと上昇。ユーロドルは1.1689レベル、ポンドドルは1.3523レベルに本日の安値を更新している。



USD/JPY 157.10 EUR/USD 1.1700 GBP/USD 1.3540

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