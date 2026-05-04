下伊那郡阿智村にある満蒙開拓平和記念館では4日、来館者が水ギョーザを作りました。



作り方を教えたのは旧満州から帰国した人やその家族。家庭の味を通じて満蒙開拓を知るきっかけも作りました。



「だんだんゆっくりね。力少しいれて」



一生懸命こねているのはギョーザの皮。皮から作ります。



水ギョーザは旧満州国があった中国東北部ではよく食べられるといいます。

旧満州から帰国した人やその家族から作り方を教わることで満蒙開拓の歴史を知るきっかけにしてもらおうと、満蒙開拓平和記念館が企画しました。





50人で作るのはおよそ1000個の水ギョーザ。豚のひき肉やキャベツといった具材は日本で作られるものと変わりはないものの、味付けや形は家庭によってそれぞれ。あまり見かけない太陽の形をしたギョーザも…。「これでもだいじょうぶです。かわいい。すごーい」鍋で10分ほど茹でて完成です。「いただきます」作ったギョーザを囲み中国語も交えて交流を深めました。参加者は「自分で作るとめっちゃおいしいです」中国帰国者の家族「自分のルーツで悩んだりすることもあったので、こうやっていろんな方々と交流ができて自分探しじゃないですけど、いろいろ知れていいと思う」参加者には終戦翌年の1946年に旧満州で生まれ41年前に帰国した女性もいました。旧満州出身 渋谷幸子さん（79）「とてもにぎやかで中国のお正月気分ですね。昔は正月しかギョーザを食べられなかった。だんだん交流が少なくなって残留孤児の一世が年をとってみんないなくなる。きょうはとても楽しかった 」高齢化が進み旧満州から帰国した人も少なくなっていますが、味はしっかりと受け継がれました。