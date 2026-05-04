最大で12連休となる、ことしのゴールデンウイーク。県内は多くの帰省客や観光客でにぎわいを見せています。祖父母との再会を待ち望む子どもたちに大人の階段をのぼる二十歳など、連休前半をふりかえります。



5月2日のJR新潟駅。



東京方面からの新幹線が到着すると大きな荷物を持った人たちの姿が・・



東京から佐渡に帰省

「おばあちゃんちに来ました。たけのこ採りに行くので楽しみです」





帰省ラッシュは、2日にピークを迎え、上越新幹線では自由席の乗車率が最大140パーセントとなりました。神奈川から帰省するというこちらの家族は…「毎年お盆に帰っていたんですがことしはゴールデンウイークに休みが取れたので」兄弟2人「さーどーがしーま！。トキの森公園とか行ったりする。ひいおじいちゃんこれから行くよ！」◇◇◇青空のもと広がったピンクや白のじゅうたん。魚沼市で2日に始まった「芝桜まつり」です。この日は咲き始め。雪の残る越後三山との共演も。上越市から観光の親子3「一面に広がっていてきれいで、 香りもすごく良くて、来て良かったです」埼玉からの親子「子どもたちいるので自然を堪能しに来ました」一方で、こんな声も。上越市から観光の親子「燃料とかも高くなってるし、できるだけあまりお金は使わないように家でゆっくりとできればいいかなと思っています」「魚沼芝桜まつり」は5月17日まで。連休明けから次の週末にかけてが見頃だということです。◇◇◇「ヨシタ～」西辻未侑キャスター「2頭の牛が激しい戦いを繰り広げています。圧巻の迫力です」長岡市・旧山古志村で1000年の歴史を誇る「牛の角突き」です。雨の中迎えた初場所には多くの人が訪れました。上越市からの男の子「格好良かったです」Qどんなところが？「角です」東京からの男の子「なんかさ、角でゴツンって感じがおもしろい」男の子の母親「伝統をずっと長く続けてほしいなと思います」最大の特徴は「引き分け」を原則としていること。勝ち負けをつけず、互いの牛をたたえ合います。山古志闘牛会 松井 富栄 会長「牛が成長する姿、そして四季折々の山古志、地域全体として楽しんでいただければと思っています」山古志の牛の角突きは11月まで開かれています。◇◇◇華やかな振袖やスーツに身を包み笑顔で写真に納まる若者たち。3日に新潟市秋葉区で開かれたのは「二十歳のつどい」です。中学の同級生4人組「保育園からずっと一緒で大学私県外でみんなと離れちゃってだからみんなとこうやって会えるのはうれしいです」中学の同級生3人組「こうやって二十歳のつどいにスーツ着てることがようやく大人に一歩近づけたかなって実感はあります」県内多くの自治体ではこの連休中に「二十歳の集い」が開かれました。男性「新潟で生まれて新潟で育ってきたので公務員になって自分が受けたものを新潟に還元できたらなって思います」女性「美容師になったんですけど、これからいろんな人をお客様とか笑顔にできる美容師になれたら」男性「自分は大企業に入って、バンバンお金稼いで、日本をしょって立つ男になりたいと思います」ふるさとを満喫する人新たな一歩を踏み出した人・・後半もまだまだ楽しい思い出ができそうなゴールデンウイーク。JRによると、Uターンラッシュのピークは5日を見込んでいるということです。