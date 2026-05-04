93年J開幕から現在に至るまで…広島の33年間が詰め込まれた「トレジャーブック」が販売へ!! 5.1から申し込み受付中
サンフレッチェ広島が、1993年のJリーグ開幕から現在に至るまでのクラブ史を多彩な形で収めた『サンフレッチェ広島 トレジャーブック』を販売することになり、申し込みを受け付けている。
これはトレジャー(お宝)という名前が示すように、サンフレッチェへの思いが詰まった『お宝』アイテムを一つの箱に収めたもの。フォトブックはゴールの瞬間や試合後の表情など貴重な写真で構成されており、単行本はクラブ史を「強化」「育成」「経営」「WEリーグ」という4つの視点から読み解くもの。1993年から2025年までのJ1リーグ戦全ゴールを記録した2枚組DVDは、配信が主流となった今だからこそ、映像記録として手元に残る価値がある。
このほか、2012年、2013年、2015年のJ1リーグ優勝と、2022年、2025年のルヴァンカップ優勝という5つのタイトル獲得を記念した、特別仕様のチャンピオンリングも同梱。さらに1994年サントリーシリーズ優勝記念Tシャツの復刻版、クラブ創設とともに誕生したマスコット、サンチェの復刻版原画とキーチェーン、クラブ専属カメラマンが公式戦で撮影したポジフィルムの原板、優勝記念ロゴ盾、歴代所属全選手を網羅した名鑑、1993年から2026年までの公式戦の記録をまとめた全成績表、歴代の選手が実際に着用したユニフォームの一部を使用したスウォッチ(布片)も入っている。
販売数は初版限定2000セットで、販売価格はサンフレッチェクラブ会員(無料会員を除く)が2万5000円、一般価格が2万7500円(どちらも税込・送料込)。お届け時期は2026年7月末を予定している。創設期からのファン・サポーターは懐かしさと誇り、新たなファン・サポーターはクラブの原点と歩んできた軌跡を感じられる内容となっている。
5月1日から申し込みが始まっており、サンフレッチェクラブマイページ、広島サッカーミュージアム(エディオンピースウイング広島併設)受付、セブンネットショッピングで、5月31日(日)23時59分まで受け付けている。また5月10日(日)までに申し込むと(セブンネットショッピングでの申し込みを除く)、抽選で2026/27シーズンのJ1リーグ戦ホーム開幕戦VIP席(ペア)や、選手着用ユニフォーム、上記のフォトブックに希望する在籍選手・スタッフの直筆サインを入れてのお届けなどの早期申し込み特典がある。
詳細は■クラブ公式HPへ
これはトレジャー(お宝)という名前が示すように、サンフレッチェへの思いが詰まった『お宝』アイテムを一つの箱に収めたもの。フォトブックはゴールの瞬間や試合後の表情など貴重な写真で構成されており、単行本はクラブ史を「強化」「育成」「経営」「WEリーグ」という4つの視点から読み解くもの。1993年から2025年までのJ1リーグ戦全ゴールを記録した2枚組DVDは、配信が主流となった今だからこそ、映像記録として手元に残る価値がある。
販売数は初版限定2000セットで、販売価格はサンフレッチェクラブ会員(無料会員を除く)が2万5000円、一般価格が2万7500円(どちらも税込・送料込)。お届け時期は2026年7月末を予定している。創設期からのファン・サポーターは懐かしさと誇り、新たなファン・サポーターはクラブの原点と歩んできた軌跡を感じられる内容となっている。
5月1日から申し込みが始まっており、サンフレッチェクラブマイページ、広島サッカーミュージアム(エディオンピースウイング広島併設)受付、セブンネットショッピングで、5月31日(日)23時59分まで受け付けている。また5月10日(日)までに申し込むと(セブンネットショッピングでの申し込みを除く)、抽選で2026/27シーズンのJ1リーグ戦ホーム開幕戦VIP席(ペア)や、選手着用ユニフォーム、上記のフォトブックに希望する在籍選手・スタッフの直筆サインを入れてのお届けなどの早期申し込み特典がある。
詳細は■クラブ公式HPへ