バスケットボールB2西地区4位・鹿児島レブナイズと西地区優勝・神戸ストークスのプレーオフ準々決勝は3日間行われました。



鹿児島市城山町のレブナイズ事務所で行われたパブリックビューイングには延べ700人が集まり、アウェーで戦う選手たちに熱いエールを送りました。



（レブナイズブースター）

「GO！GO！レブナイズ！」





先に2勝したチームが次に進むことができますが、レブナイズはGAME①で91対123で敗れて厳しい展開に。GAME②は序盤から神戸にリードを奪われますが、徐々にペースを上げて逆転に成功。そのまま終盤までリードしつつ試合を運びます。試合時間残り2分半で同点に追いつかれるも、残り30秒。ゲインズジュニアに注目してください。獲物を狩るハンターのような鮮やかなスティール。そのままボスハンドダンクで86対81！勝利を確信したその雄たけびが、GAME3に望みを繋げました。1勝1敗で迎えた大一番。GAME③。レブナイズは、第1クオーターから13点引き離されると、その差はじわじわと広がり、22点を追いかけて試合を折り返します。その後も流れを呼び寄せることができなかったレブナイズは、神戸の圧倒的な攻守を見せつけられて53対99で敗退。B2昇格後2シーズン連続でプレーオフにたどり着くも初の準決勝には届きませんでした。レブナイズは5月16日、西原商会アリーナでブースター感謝祭を行います。