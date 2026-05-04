ゴールデンウィーク後半　植物園の入園無料日に多くの人　千葉・南房総市では日替わり詰め放題、印西市では“着せ放題”も

ゴールデンウィークは後半戦。

各地で2026年一番の強風に見舞われ、倒木や交通の影響も相次ぎました。

一方、東京都内では気温が上昇。

今年初めて30度超えの真夏日となりました。

午前11時過ぎの千葉県成田空港。

強風で機体が大きく左右に揺れる中、着陸態勢に入る航空機。

ヒヤッとする場面や、着陸を断念し再び上昇する航空機の姿も。

ゴールデンウィーク後半、関東など各地で強風が吹き荒れ、「5月の嵐」の中でスタート。

一方、東京都内では今年初めて真夏日を観測する、季節外れの暑さとなりました。

広島市植物公園は毎年「みどりの日」に無料で開放していて、午前9時の開園からたくさんの人が訪れていました。

園内では約6000株のネモフィラや、早咲きのバラなどが見ごろを迎えています。

土俵の上で泣き叫ぶ赤ちゃん。

岩手・花巻市では「全国泣き相撲大会」が開催。

互いに顔を近づけ、泣いたほうが負けとなります。

関東でもゴールデンウィークの混雑はピークを迎えています。

千葉県の南房総市にある道の駅では魚の干物やのりなど地元の名産品がずらり。

1回100円でビンゴがそろえば先着で米がゲットできるゲームには、多くの人が参加していました。

このゴールデンウィーク中は日替わりで商品が変わる詰め放題が行われて、3日は1回500円で30秒間のレタスの積み放題が開催。

また、千葉・印西市にある店舗ではちょっと変わったイベントが行われていました。

開店前に長蛇の列ができていたのは、子供服の着せ放題イベントです。

参加費は1000円、制限時間3分の間に子供服を何枚着ることができるのでしょうか。

男の子もパンツにTシャツ姿でスタンバイです。

お父さんが最初に選んだのは大きなパンツですが、男の子が脱いでしまい…、お父さんは強引にその上から長ズボンをはかせ、短パンとどんどん着せ続けます。

Tシャツも次々と。

そして、なぜか女の子向けの服も。

妹のためにもお兄ちゃんが着続けます。

たくさんの服を着込んだ男の子は、「アツーい！」のひと言。

参加した父親：

一番下（の娘）が保育園で一番汚すので、女の子用を多くと思って。嫌がったので全然着させられなかった。

さらに、こちらの女の子はスタートからお母さんが服を渡し、女の子が着るという連携プレーで次々と着込みます。

そして、着こんだ服は驚異の21枚でした。

4日朝の神奈川・江の島。

普段は穏やかな海が「春の嵐」で一変。

白波が次々と押し寄せる大荒れの海と化しています。

平塚市の海岸は強い風で砂が舞う状況となり、川崎市の川崎大師ではこいのぼりが暴れるように風に流される様子も見られました。

東京・練馬では今年初の真夏日となる、最高気温30.5度まで気温が上昇しました。

このあと関東では天気が急変し、局地的な大雨となる恐れがあり注意が必要です。