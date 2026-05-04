フリーアナウンサーの長野美郷（39）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。東海テレビの情報番組「スイッチ！」で共演する、同局の浦口史帆アナウンサーが今月から産休に入る前に、一緒に撮影した写真を公開した。

長野は、浦口アナの大きくなったおなかに、両手をそっと添えて、そろって笑顔を見せた。写真とともに投稿した文章では「5月から産休に入られる浦口アナと いつも止まらずお喋りしてしまうんです そして元気なベビちゃんの誕生を心より祈りながら この日もハッピーオーラをいただいてきました」と、エールを送りつつ、本人に代わって無事の出産を願っていた。

また、浦口アナとは「実は共通の友人もいて、話しているといつも地元並みのリラックス感」と、自然体で過ごせることに感謝の思いもつづった。「落ち着いたら名古屋でゆっくり」と、お茶などでくつろぎの時間を共有できることを願っていた。

この投稿に、浦口も「長野さん、優しいお言葉ありがとうございます しばらくお会いできないのが寂しい！ もうすでにお話したいことが色々とあります‥」と感謝。続けて「出産頑張ります」と、力強く誓っていた。