新人声優の澤田姫が4日、自身のインスタグラムを更新し、グローグーとの“2ショット”を披露した。グローグーは映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（5月22日公開）に登場。帝国の復活を阻止するために新共和国から雇われた賞金稼ぎディン・ジャリン（ペドロ・パスカル）と行動を共にするヨーダと同じ種族のキャラクターだ。



【写真】パパ、こんなイケナイの撮って大丈夫 バッグにグローグーを入れてパチリ

5月（May）4日（Fourth）は、映画「スター・ウォーズ」シリーズの劇中で使われる言葉「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」にちなんで「スター・ウォーズの日」とされている。



澤田は記念日に合わせて投稿。横浜市の「ランドマークプラザ」と「MARK IS みなとみらい」で4月29日から5月24日まで開催されているイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI2026」を訪れた際の画像とみられる。



「今年も家族と一緒に お父さんが写真を撮りながら、グローグーにもポーズや声かけをしてくれて家族が1人ふえたみたいでした!」と撮影の様子を明かした。「これからもSTAR WARSとともに。そして無事、パパにも会わせてあげられました!次は一緒に映画を観に行こうね」と父とグローグーの対面を喜んでいた。澤田は過去の投稿で父の影響で「スター・ウォーズ」好きになったと明かしている。



（よろず～ニュース編集部）