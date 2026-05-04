女優の中村ゆりか（29）と菅井友香（30）が4日、横浜市で行われた「第4回横浜国際映画祭 ベイサイドパーティー」に登壇した。2人は15日公開の映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」（監督太田勇）でダブル主演。女性同士の恋愛を描いた物語で、中村は「グローバルな要素も入った作品。日本にとどまらず、海外の方にも興味を持っていただけたら」と呼びかけた。

2024年にテレビ東京でドラマ版が放送。同年に続編が放送され、今回の映画が3作目となる。菅井は自身が演じる春本樹について「自分の分身でもあるくらいの気持ちが芽生えている。“樹のことは私が一番理解できているんじゃないか”というくらいの思いがある」と作品への深い思いを吐露。中村も「映画では“この役は私しかできない”という気持ちで、自信を持って演じさせていただいています」と力を込めた。ともに登壇した太田監督も「林冬雨（中村の役名）は中村ゆりかさん以上に知っている人はいないし、春本樹は菅井友香さんが一番知っている。自分から“こうですよ”みたいな話は一切なかった」と2人への信頼を口にした。

中村はイベントの最後に「日本文化や日本映画を、もっともっと海外の方々に知っていただけたら」とあいさつ。歌手として中国で公演を開催するなど、中国語が堪能な中村。「横浜ということで、中国語で紹介します」と流ちょうな中国語で作品をアピールし会場を沸かせた。