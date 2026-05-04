「男として負けてるじゃないけど」横浜FCの山田康太がこだわる“勝負”の局面。うまくやるよりタフに戦う「もっと思いっ切り潰しに行ってもいい」

「男として負けてるじゃないけど」横浜FCの山田康太がこだわる“勝負”の局面。うまくやるよりタフに戦う「もっと思いっ切り潰しに行ってもいい」