「カップル成立で生還」デスゲームの条件に殺し屋たちは…→恋愛経験ゼロの6人が見せた“まさかの素顔”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
目が覚めると知らない部屋に閉じ込められていた男女6人。首には不穏な首輪ががっちりはめられ、外れそうにない。実はここに集められたメンバーは、すべて殺し屋だった。もしかしてこれからデスゲームの開幕か、と思いきや、始まったのは“ラブデスゲーム”。そう、殺し屋たちが命をかけてときめく恋をする恋愛リアリティショーだった。
巨大画面に能面を付けた運営が登場し、彼らにルールを説明する。生きて外に出る方法はただ1つ、カップルを成立させることだ。「なんだ、簡単だわ」と侮ってはいけない。なにしろそこに集められた殺し屋たちは、恋愛経験ゼロの初心者たちばかりなのだから、さあ大変だ。
本作『ラブデスゲーム』を描いたのは、2024年12月まで「DLsite comipo」(viviON)にて『強がりユキヒト君はデレたくないのに』を連載していた漫画家・墨染清(@sumizomesei)さん。「息抜きに描いたプチ漫画ですが、うっかりちゃんとペン入れしてしまったので載せちゃいます」とSNSに公開すると、読者からは「なんだこのおもしろそうな話は！」「うっかりちゃんとペン入れしてくださったことに感謝!!」と反応が寄せられた。「人数的にBLありなのが業が深いw」「メンツ的に全員生還しようとしたら必ずBLせねばならんのに運営の趣味を感じるなぁ」などの感想も飛び交っている。
■「あきらかなネタ漫画」だからこそのこだわり
本作について墨染清さんに話を聞いた。Xでの「こういうの考えてる時間が一番楽しいんだから」というコメント通り、登場人物のプロフィールまでしっかり作り込まれている点について、墨染清さんは「私の場合、ストーリー重視の漫画を描くときはキャラクターのプロフィールにあまり遊びを入れられないのですが、こういった“あきらかなネタ漫画”では気楽にプロフィールを作れるのでとても楽しいです。どんなプロフィールでもストーリーに無理なく取り入れられるのが、こうした漫画の魅力だと思っています」と語る。
■個性豊かなキャラクターたちの今後に期待
続編を期待する声も寄せられているが、また“うっかりペン入れ”してしまう可能性はあるのだろうか。墨染清さんは「可能性は十分あります。ああいう展開にしたらおもしろそうだなと、続きのアイデアを考えて遊ぶこともあります。もう少し時間に余裕ができたら、ぜひまた描いてみたいですね」と意欲を見せた。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
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