全国の観光地で導入が進む地元住民と観光客とで料金を分ける二重価格。

国の特別名勝・兼六園でも導入に向け検討が進もうとしています。

観光客はこの取り組みをどう受け止めているのでしょうか？

▼久々江アナウンサー「GWの兼六園、今日は曇天となりましたが、ことじ灯篭の前では多くの人が列をなすなど賑わいを見せています」

大型連休を迎えにぎわう兼六園。近年は海外からのインバウンド客の増加もあり、昨年度の入園者数は260万人を超えました。

そんな中、話題に上がっているのが、兼六園の二重価格です。

▼久々江アナウンサー「現在兼六園の入園料が大人一律320円となっていますが、地元住民と観光客とで価格を分ける二重価格が進むかもしれません」

二重価格の先進事例・姫路城

地元住民と観光客で入園料などの料金を分ける二重価格。

その先進事例が、兵庫県にある世界遺産・姫路城です。

2026年3月、料金を改定し18歳以上の場合、姫路市民は従来通り1000円ですが、市民以外はこれまでの2・5倍となる2500円に値上げしました。

導入からおよそ1か月たった先月7日。

姫路市は記者会見を開きました。

▼姫路市・清元秀泰市長「昨年の3月と今年の3月を比較すると、16万9000人から14万人と」

入城者数は2025年3月よりも17．2%減りましたが、収入はというと…

▼姫路市・清元秀泰市長「1年前は1．3億円だったのが2．7億円と1．4億円の増収になっている。昨年度比率からすると倍増している」

入城者数の減少とは裏腹に収入は倍増したといいます。

この二重価格を兼六園で導入することについて山野知事は。

▼山野知事「その実例も参考にしていきながら、石川県で行うためにはどんなふうにしてやるのはいいのか。また、金額も含めて、丁寧に議論を詰めていきたい」

二重価格の是非 観光客50人の受け止めは？

では、県内を訪れる観光客は兼六園の二重価格の導入についてどう感じているのか。観光客50人に、賛成か反対かを聞きました。

▼神奈川から来た観光客「反対。同じ観光者として平等にしないといけないかな」

▼兵庫から来た観光客「賛成。地元の人のほうが兼六園のためにお金を払っている量も多いと思うので、兵庫からきているが、ちょっと高めに払ってもいい」

▼大阪から来た観光客「賛成。このきれいな景観を維持するためにもありかなと思う。致し方ないかな。320円は安いから。1000円までなら」

一方、海外から訪れた観光客は。

▼アメリカから来た観光客「賛成。とても美しいので、ここで景色を楽しみながら何時間でも過ごすことができる。座って本を読むこともできる。私が今まで言った中で最高の庭園の一つ」

▼ドイツから来た観光客「反対。少なくともドイツでは観光客が地元客よりも多く金を払う仕組みはない。個人的にはそれに賛成だ。観光客が地元客よりも負担を強いられるのは不公平だ」

兼六園で二重価格を導入すべきか。

観光客50人に尋ねた結果は、賛成38人、反対12人となりました。

赤いシールが日本人観光客、青いシールが外国人観光客です。

地元住民と価格を分けることには反対の人も、現在の320円は安いという意見が

ほとんどでした。そこで、賛成と回答した観光客に入園料の適正価格について尋ねました。

結果は、500円以上1000円未満が最も多く、全体の6割を占めました。

兼六園が観光客から高い評価を受けている表れとも言えそうです。二重価格の導入にあたっては、こうした観光客の満足度をより高めるための具体的な使い道を示すことが求められそうです。