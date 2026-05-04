2026年5月5日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
安易な独立志向は危険かも。今日は気持ちを抑えよう。
公私の間で揺れることがありそう。今日は私事優先が◎。
悪いことを気にすると運気低下。いいことだけを考えて。
小さなトラブル運あり。食事中、洋服を汚さないように気を付けて。
部屋の大掃除を。くつろげる空間ができれば心もグッと安定しそう。
お昼には豪華なランチを。午後を快適に過ごせるはず。
人柄のよさが理解されにくい日。それでも下は向かないようにしよう。
冷静な話し合いこそ運気アップのカギ。感情は手放して。
万事、中身で勝負を。高価な持ち物自慢は軽蔑されそう……。
友人からの誘いあり。でも財布の中身が心配なら、今日はパスしてもOK。
大型レジャーにツキあり。たまにはぜいたくするのも気分転換に◎。
仲間を誘ってにぎやかに過ごそう。気分スッキリ、やる気もアップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
安易な独立志向は危険かも。今日は気持ちを抑えよう。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
公私の間で揺れることがありそう。今日は私事優先が◎。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
悪いことを気にすると運気低下。いいことだけを考えて。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
小さなトラブル運あり。食事中、洋服を汚さないように気を付けて。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
部屋の大掃除を。くつろげる空間ができれば心もグッと安定しそう。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
お昼には豪華なランチを。午後を快適に過ごせるはず。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人柄のよさが理解されにくい日。それでも下は向かないようにしよう。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
冷静な話し合いこそ運気アップのカギ。感情は手放して。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
万事、中身で勝負を。高価な持ち物自慢は軽蔑されそう……。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友人からの誘いあり。でも財布の中身が心配なら、今日はパスしてもOK。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
大型レジャーにツキあり。たまにはぜいたくするのも気分転換に◎。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
仲間を誘ってにぎやかに過ごそう。気分スッキリ、やる気もアップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)