◇プロ野球パ・リーグ 西武ーソフトバンク(4日、ベルーナドーム)

4登板目となる先発マウンドにあがっているソフトバンク・徐 若熙投手。3回までに7失点と、苦しいピッチングとなっています。

今季からソフトバンクでプレーしている台湾出身の徐 若熙投手。開幕からの2先発では、13イニングを投げ防御率0.69と見事な好投を披露していました。

しかし直近登板となった17日のオリックス戦では2回途中7失点。予期せぬ乱調を見せます。それ以来のリベンジのマウンドとなるこの日も、初回から失点。先頭から幸先良く2アウトまで追い込むも、後続からヒットを浴び、ネビン選手の先制2ランを浴びます。さらに2本のヒットで1、2塁とランナーを背負うと、2連続タイムリーを浴びこの回4失点としました。さらに2回にも2アウト1塁の場面から、再びネビン選手の2ランHRを被弾。3回にも2アウト2、3塁からカナリオ選手のタイムリーを浴びました。

徐 若熙投手は3回を終えて70球を投げ7失点。許したヒット数も12安打となっています。