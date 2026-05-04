【IS:SUE】美の秘訣から今後の目標まで...！美しきリーダー・NANOの“魅力”を深掘り♡

圧倒的なパフォーマンスと唯一無二の存在感で常に注目を集めているIS:SUEがRayにカムバック！今回は、IS:SUEの美しきリーダー・NANOさんの魅力をQ＆A形式で深掘りしました。進化を止めない魅力にどっぷりと酔いしれちゃってください♡

IS:SUEをもっと知りたくて それぞれの個性とキャラがきちんと立っているのは、IS:SUEの魅力のひとつ。美の秘訣から今後の目標まで……知れば知るほど沼っていく4人の“今”に迫ります♡ 【画像右から】〈NANO〉※以下の画像と同様。〈RINO〉レースジャケット 24,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ホルターネックニット 5,540円／ROUGHNECK（HANA SHOWROOM）〈RIN〉リボントップス 8,900円／hugi なかに着たクロスキャミソール 7,480円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ラップスカート 7,920円／igi（アンティローザ）レースタイツ 1,650円／靴下屋（Tabio）ブレスレット 7,150円／アビステ〈YUUKI〉ワンピース 5,290円／ZARA（ザラ）なかに着たレースビスチエ 9,570円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM）ベレー帽 8,910円／CA4LA リボンチョーカー 4,400円／J1U（アンティローザ）

NANO シャツドッキングトップス 11,000円／RESEXXY チュールスカート 28,600円／ESPRIT（HONEY MI HONEY）右手バングル（2個セット）9,900円／アビステ ミュール 21,760円／ROUGHNECK（HANA SHOWROOM）ヘアリボン／スタイリスト私物 PROFILE NANO なの●2001年8月27日生まれ、新潟県出身。ポジティブなオーラでまわりをパッと明るくさせる、IS:SUEの美しきリーダー。プリッと甘いガーリーなおしゃれが、この春の気分♡

Question グループでの自分の立ち位置は？ とにかく明るい、ポジティブ担当（笑） 「基本ポジティブシンキングだし楽しくいることが好きなので、メンバーには『いつも明るい！』と言われます（笑）。 だからいつも、私を見てくださっている方がパッと明るい気持ちになってもらえるようなパフォーマンスを心がけています。 ポジティブ担当なので、私から元気をもらっていただけたらすごくうれしいです。 ちなみに私から見ると、RINOがクール担当、YUUKIちゃんはおっとり担当、RINはしっかりさん担当ですね！」

Question チャームポイントは？ 目と、2つ連なっているほっぺのホクロ♡ 「私、自分の目が好きなんです。ちょっと印象的というか……。帽子をかぶって、マスクをしていても『目でNANOってわかるよ』って友だちにも言われるぐらい（笑）。 あとは、右のほっぺに2連になっているホクロがあるんですけど、これもめずらしくてお気に入り！ あと多幸感のある顔でいたいので、セルフメイクのときはピンク系のチークは絶対にハズせません。これは、こだわり♡」

Question 美キープの秘訣は？ なにごともがんばりすぎないのがいちばん♡ 「スキンケアのこだわりは、やりすぎないこと。それは使うものもなんですけど、やり方も。 顔を洗うときはゴシゴシせずにやさしくしたり、肌を触るときもなるべくシンプルに……というのを心がけています。 使うものは、基本は化粧水と乳液のツーステップだけ。夜はここにナイトパックをプラスします。やりすぎずに丁寧にスキンケアをすると、肌がだんだんとキレイになっていく気がするんですよね。 体型維持にも同じことが言えて、がんばりすぎないようにしています。『やせなきゃ』とか考えすぎると、私の場合逆効果なので……。 あくまでどんな自分でも、自分が最高であることを忘れずに日々を過ごすようにしています。美キープの秘訣は、マインド設定が大事だと思っています」

Question 今後の目標は？ 自分らしさを追求できる女性になりたい！ 「目標はいろいろあるんですけど、憧れられることを意識するよりも、自分らしさを追求できる女性になりたいです。 誰かに憧れられることもすごく素敵なんですけど、『私ってここがいいんだな』とか『もっとこうしよう！』って、自分の強みというものをもっと見つけて、それを追求できる芯のある女性になりたいと思っています」

More! 1ST ALBUMのこだわりを教えて！ 新しいIS:SUEを知ってもらえるジャンルレスな1枚 「今回のアルバムは、ジャンルの話で言うといろんなジャンルの楽曲が詰まっているんです。だから『IS:SUEってこんな雰囲気の楽曲もできるの？』と思ってもらえるはず。 私たちの楽曲は一貫して、“自分らしくあること”や“自分であることが大切”ということを大きなメッセージとして伝えているので、自信をなくしてしまったときや前向きな気持ちになりたいときにこのアルバムを聴いていただけたら、新たな気持ちでスタートできるんじゃないかなって思います。 背中を押してくれるような楽曲がたくさんなので、ぜひ手に取って聴いてみてください。発売が5月20日なんですけど、あたたかい季節にもピッタリだし、梅雨の時期でも元気が出ます♡」

More! Ray読者へひとこと♡ 「新生活が始まるといろいろなことがあると思うんですけど、どんなときも自分のことをいちばん信じてあげられるのは自分なので、まっすぐ前を見てポジティブに取り組んでいってほしいです。そうすればきっとすべてうまくいくはず！」

INFORMATION 1ST ALBUM 『QUARTET』 5月20日（水）発売 RINの復帰後、満を持して4人体制でのリリースとなる初フルアルバムは、IS:SUEの新たな幕開けを告げる期待作。 デビュー以来、着実に一歩ずつ実力を磨きながら“自分が自分らしくあること”を提示し続けてきた彼女たちが表現する、4人4色の異種で多彩な四重奏（カルテット）。 美しすぎる完璧なハーモニーにご注目を♡ PROFILE IS:SUE いっしゅ●『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身の4人組。グループ名には「常に注目や話題性（ISSUE）を持って人々を魅了する、魅力的で“異種”な存在」という意味が込められている。 初の全国ツアーのチケットは全公演即日完売。5月24日には、IS:SUE史上最大キャパとなる東京ガーデンシアターで追加公演が開催。 撮影／三瓶康友 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／中川詩野、ナカヤスミク、渡邉文（以上MASTER LIGHTS）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海