【広島】１１失点で連敗の新井貴浩監督「どうしていくか、というミーティングを」佐々木泰に「乗り越えていかないと」
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）
広島は今季初の２ケタ、１１失点で敗れた。２連敗で今季ワーストタイの借金７。ＤｅＮＡ戦は６戦６敗で、昨年から９連敗となった。初回に４番の坂倉が満塁弾。無死のまま４点を先取する最高のスタートだったが、大瀬良が３回途中６失点と打ち込まれ、２番手の辻も５点を失った。５回に秋山がソロ。９回にモンテロが２ランを放つなど最後まで反撃したが、大量失点が響いた。
新井貴浩監督の試合後の一問一答は以下
―結果的には、今季一番良くない試合か
「まあでも、最後までみんな諦めずに気持ちは出ていたと思います。だからあしたの試合につなげたいね」
―復調している小園も９回の安打で猛打賞。個人的にも貴重な一打に
「まあ、そうだね。全体的に少しずつ上がってきているので、継続していきたいですね」
―坂倉は、かなりいい状態
「そうだね。彼の前にランナーをということでやっていて。きょうも初回に見事なホームランでした」
―大瀬良の投球は
「ボールの勢い自体、彼本来の強さがなかったなという感じかな」
―一度、登録を抹消するか
「うん」
―試合後のコーチ会議が少し長かったのでは
「まあ、いろいろ。また明日に向けてどうしていくか、というミーティングを」
―佐々木はなかなか調子が上がらない
「本人も苦しいと思うから、そこを乗り越えていかないと」
―斉藤汰を登録抹消
「ちょっと点を取られているというのもあるけど、ボール自体はいいボールを投げているので。きのう彼には課題を伝えているので、そこをしっかりやってきてもらいたい」