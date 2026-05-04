◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）

広島は今季初の２ケタ、１１失点で敗れた。２連敗で今季ワーストタイの借金７。ＤｅＮＡ戦は６戦６敗で、昨年から９連敗となった。初回に４番の坂倉が満塁弾。無死のまま４点を先取する最高のスタートだったが、大瀬良が３回途中６失点と打ち込まれ、２番手の辻も５点を失った。５回に秋山がソロ。９回にモンテロが２ランを放つなど最後まで反撃したが、大量失点が響いた。

新井貴浩監督の試合後の一問一答は以下

―結果的には、今季一番良くない試合か

「まあでも、最後までみんな諦めずに気持ちは出ていたと思います。だからあしたの試合につなげたいね」

―復調している小園も９回の安打で猛打賞。個人的にも貴重な一打に

「まあ、そうだね。全体的に少しずつ上がってきているので、継続していきたいですね」

―坂倉は、かなりいい状態

「そうだね。彼の前にランナーをということでやっていて。きょうも初回に見事なホームランでした」

―大瀬良の投球は

「ボールの勢い自体、彼本来の強さがなかったなという感じかな」

―一度、登録を抹消するか

「うん」

―試合後のコーチ会議が少し長かったのでは

「まあ、いろいろ。また明日に向けてどうしていくか、というミーティングを」

―佐々木はなかなか調子が上がらない

「本人も苦しいと思うから、そこを乗り越えていかないと」

―斉藤汰を登録抹消

「ちょっと点を取られているというのもあるけど、ボール自体はいいボールを投げているので。きのう彼には課題を伝えているので、そこをしっかりやってきてもらいたい」