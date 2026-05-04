愛知県豊橋市のアパートで4日午後、外国人とみられる男が立てこもった事件。警察官が突入し、男が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。



捜査関係者によりますと、4日午後3時20分ごろ、豊橋市多米中町のアパートで、パトロール中の警察官が盗難車を見つけ、近くにいた外国人とみられる男に声を掛けました。



すると、男は「入ったら殺すぞ」「刺すぞ」などといって自宅とみられる部屋に立てこもったということです。





目撃者：「（警察が）優しく声をかけていた。『危ないから外に出てきてみんなで話そうよ』と」現場では、複数の警察官がアパート1階の窓付近などに集まり、立てこもった男の説得を試みていたとみらます。そして午後5時半ごろ、警察官がアパート1階の部屋のガラスを破って突入。部屋の中で閃光弾とみられる明るい光が見られ、部屋から男性とみられる1人が保護されました。その10分後、警察は立てこもっていた外国人とみられる男の身柄を確保し、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。その後、男はパトカーに乗せられ警察署へと連行され、警察が犯行の経緯など詳しく調べています。