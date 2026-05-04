◆ファーム・リーグ 巨人９―８ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）

ファーム・リーグ中地区のハヤテは４日、巨人と対戦した。前西武の鈴木将平外野手（２７）が５打数４安打１打点と躍動したがチームは逆転負けを喫した。

鈴木将は２―０の初回１死一、二塁、巨人育成・西川歩投手の１５３キロ直球を左前適時打。相手左翼手の後逸も絡み、２点を追加した。「雰囲気よく打席が回ってきた。その流れに乗って初球から思いっきり打ちました」。４回に味方投手陣が崩れて逆転を許したが、その後も３打席連続安打し、存在感を示した。

これで７試合連続安打。直近は早めにタイミングを取り、積極的に仕掛けることを意識しており、「自分らしいスイングも増えていて、いい当たりにつながっているのかな」と手応えを口にした。

今月２０日に２８歳の誕生日を迎える背番号５１は、ＮＰＢ球団への復帰を目指す。今季は昨季の左翼専任から中堅でも起用されており、「昨年からプロに戻るには必要だと思っていましたし、自分は相手打者の癖や技術も分かっているので、（ほかの）外野手にも指示を出しやすい」と充実の表情を見せた。

チームは最大７点差を逆転されて３連敗を喫したが、「自分としては打撃はどんどん攻めていきたい。投手と野手でできることは違うかもしれませんが、声で鼓舞して、投手陣（の調子）が上がってくるのを信じて待つしかない」と前を向いた。