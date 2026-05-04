イル ビゾンテの日本限定コレクション登場♡遊び心あふれるステッチに注目

上質レザーで人気のILBISONTE（イル ビゾンテ）から、日本限定の特別なコレクションが登場♡2026年5月1日より発売される「STITCHCOLLECTION」は、シンプルなデザインにさりげない彩りを添えた大人の遊び心が魅力。日常に取り入れやすいのに、どこか特別感のあるレザーアイテムは、長く愛用したくなること間違いなしです♪

遊び心光るカラーステッチ

(C)IL BISONTE

今回の「STITCHCOLLECTION」は、ベーシックなレザーにカラフルなステッチを施した日本限定シリーズ。

ステッチピッチをあえて長めに設定することで、シンプルな中にもアクセントが際立つデザインに仕上がっています。

カラーは「グレー×イエロー」「ヌメ×パープル」「ブラック×ターコイズブルー」の全3種。

イタリア・サンジミニャーノのジェラートをイメージした配色で、さりげなく個性を引き立ててくれます。

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豊富なラインナップ

HandBag

価格：71,500円(税込)

Wallet

価格：30,800円(税込)

CardCase

価格：13,200円(税込)

KeyRing

価格：9,350円(税込)

さらに全12型（バッグ2型・財布5型・その他スモールレザーグッズ5型）を展開。用途やライフスタイルに合わせて選べるのも魅力です。

※店舗によって取扱い内容が異なります。

発売日と取扱い情報

【発売日】2026年5月1日（金）

【取扱店舗】イルビゾンテ全国ストア、公式オンラインストア

伝統あるレザーの質感と、遊び心のあるデザインが融合した今回のコレクション。普段使いからギフトまで幅広く活躍するアイテムが揃います。

大人のさりげない個性に♡

シンプルなレザーアイテムにほんの少しの遊び心を加えた「STITCHCOLLECTION」。普段のコーデに取り入れるだけで、さりげないおしゃれを楽しめるのが魅力です♪長く愛せる上質なデザインだからこそ、日本限定の特別感をぜひ手に取って体感してみてください♡