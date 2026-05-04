アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカ軍が誘導して、退避させるという計画を発表しました。この作戦には、ミサイル駆逐艦やアメリカ兵1万5000人を投入するとしています。日本の船舶への影響は。

■“新作戦” 米軍が「誘導」、ミサイル駆逐艦も

日本時間4日朝、ホルムズ海峡で“新たな作戦を開始する”と発表したトランプ大統領。

トランプ大統領（トランプ氏のSNSより）

「月曜日からプロジェクト・フリーダムを実行する」

その作戦というのが、足止めされた船舶をアメリカ軍が退避させるという計画で、日本時間4日の日中から作戦を開始するとしています。

トランプ大統領（トランプ氏のSNSより）

「通航が制限された水域から、我々が船舶を安全に誘導する」

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作戦を発表した後から、午後3時までのホルムズ海峡の様子をみてみると、海峡を通過した船はほとんどおらず、多くの船が海峡のそばにとどまっているなど、大きな変化はみられませんでした。

作戦が始まれば、日本の船も脱出できるのか。アメリカ軍は、この作戦にミサイル駆逐艦や100機以上の航空機、アメリカ兵1万5000人を投入するとしています。

ただ、必ずしもアメリカ軍の艦艇が護衛するとは限らないという報道も。アメリカメディアは、商船には主に機雷が設置されていない航路の情報が提供され、艦艇はイラン側の攻撃に備えて付近に待機する予定だと伝えています。

「妨害を受けた場合力ずくで対処する」と軍事力の行使もちらつかせるトランプ大統領。イランに対しては、海上封鎖を継続するなど、圧力をかけ続けています。

■“機雷イルカ”使用の可能性と米メディア イラン側は全面否定

こうした中、アメリカメディアが報じたのが、イランが“これまで使用してこなかった兵器を使う”可能性。それが“機雷イルカ”です。周辺に展開するアメリカ軍の艦艇を攻撃するため、機雷を巻きつけたイルカの使用を検討しているということです。

ただ、これについて駐日イラン大使館は「ばかげた作り話だ」と全面否定。アメリカによる情報操作だと批判しています。

■燃料価格高騰が追い打ち…米「スピリット航空」事業停止

ホルムズ海峡をめぐり緊張状態が続く中、アメリカ国内では「原油高」によるさらなる波紋が。

格安航空会社「スピリット航空」が、全てのフライトの運航を取りやめたと発表したのです。経営難に、燃料価格の高騰が追い打ちとなり、事業停止に。

解雇された客室乗務員は…。

解雇された客室乗務員

「もう60歳だけど、家のことやローンの支払いをするために、マクドナルドだろうが、バーガーキングだろうが、仕事を探さないといけない」

■イランが米に14項目の新提案…狙いは？ “核問題”は先送りか

こうした中、膠着状態が続いていた戦闘終結にむけた交渉に動きが。イランがアメリカに、新たに14項目の提案をしたと伝えられています。

イランメディアによりますと、イラン側は問題を30日以内に解決し、停戦の延長ではなく「戦闘終結」を目指すべきだと主張。新たに提案した14項目の中には、イランに対する海上封鎖の解除などがあげられたほか、中東各地に基地を持つアメリカ軍のイラン周辺からの撤退など、アメリカ側が受け入れ難い提案も含まれています。一方、トランプ大統領がこだわる核問題については含まれておらず、先送りする方針です。

この提案にアメリカ側も回答したということですが、交渉が前進するかは不透明なままです。