【ノンデリ義父！】妻に諭される俺「自分の正論を人に押し付けたらダメ！」＜第21話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第21話 男の子の子育ては単純……じゃなかった【義父の気持ち】
【編集部コメント】
「男の子の子育ては単純だ」と豪語していたお義父さん。あらら……実は次男のリョウタさんは、お義父さんのやり方に不満を抱いていたようですね。しかもそのことにまったく気がついていなかったお義父さん。きっと裏でお義母さんがフォローし続けていたのでしょう。そう、お義父さんは結局「自分のやりたいようにやっている」だけだったのです。もちろんそれ自体が悪いわけではありません。ただ、お父さんの考えとは合わない人もいるということを知ったうえで行動するのと、「俺は全部正しい」で行動するのとでは、だいぶ未来は変わってくるのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第21話 男の子の子育ては単純……じゃなかった【義父の気持ち】
【編集部コメント】
「男の子の子育ては単純だ」と豪語していたお義父さん。あらら……実は次男のリョウタさんは、お義父さんのやり方に不満を抱いていたようですね。しかもそのことにまったく気がついていなかったお義父さん。きっと裏でお義母さんがフォローし続けていたのでしょう。そう、お義父さんは結局「自分のやりたいようにやっている」だけだったのです。もちろんそれ自体が悪いわけではありません。ただ、お父さんの考えとは合わない人もいるということを知ったうえで行動するのと、「俺は全部正しい」で行動するのとでは、だいぶ未来は変わってくるのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙