ドル指数はやや上昇、方向感欠ける動き＝ロンドン為替



ドル指数は小幅に上昇している。アジア午後に９７．９７０まで低下したあとは、買いに転じており、ロンドン序盤には９８．２９２まで上昇している。先週末NY終値９８．１５６をやや上回った。



この日もドル円相場が157.25付近から155.72付近まで急落する神経質な局面があった。しかし、足元では157円ちょうど付近まで買い戻されており、全般的な方向性には欠けている。ユーロドルは先週末NY終値1.1720付近に落ち着いている。ポンドドルは1.3550台へとやや下押しされており、ドル高圧力がみられている。



ドルインデックス＝98.26(+0.10 +0.10%)

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