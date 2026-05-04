毎年この時期に開かれている「いいやま菜の花まつり」。一足早く季節が進むような陽気で菜の花はどうなっているのでしょうか。



飯山市にある菜の花公園。ゴールデンウイーク恒例の菜の花まつりが開幕。4日も大勢の人でにぎわいました。



埼玉から帰省中

「景色と黄色が合っていてすごくきれいです。目の前がすごくきれいでうれしいです」

山梨から

「野沢温泉に泊まっていて、きれいです。 春って感じ」





面積4ヘクタールの敷地に約800万本の菜の花が広がります。しかし今年は…飯山市内から「寒かったり暑かったり、昼けっこう暑かったから来るとき暑いかなと思って（半袖を着た）安曇野市から「盛り過ぎちゃったかな。きょうは気温はいいんじゃないですか」宮粼佳奈記者「今年はすでにピークを過ぎていて、1本1本よく見ると花が先端にだけ残っています」今年は例年より1～2週間早く開花し、4月22日ごろに満開を迎えました。地元の有志で作る「菜の花さかせるかい」は3月に入り生育を遅らせる肥料をまいたり花を切るなどしてまつりの時期に見頃となるよう努力してきました。公園全体は満開ではないものの、まだ花を楽しむことができます。菜の花さかせるかい大平和人副会長「2月にだいぶ暖かかったので、3月に雪がなかったのが原因。飯山市の祭りなので市役所の皆さんと相談して、今後、満開の菜の花まつりに来年またできるように努力していきたいと思います」いいやま菜の花まつりは5日まで開かれています。