◆パ・リーグ 西武―ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）

ソフトバンクは先発の徐若熙（シュー・ルオシー）が初回につかまった。先頭のカナリオを三振、続く西川を二ゴロで簡単に２死を奪った。だが、渡部に中前打を浴びると、ネビンに甘いスライダーを左翼席に運ばれる先制２ラン。林安可、平沢、小島、石井にも安打を許し、初回に４失点となった。２回にもネビンに２打席連続の左越え２ランを打たれた。２回を終えてベンチに戻ると、タオルに長い時間顔をうずめ、目には涙が光っていた。

ストレートは来日最速の１５７キロをマークしたが、甘く入った変化球をことごとく捉えられた。

「台湾の至宝」と呼ばれる２５歳の右腕は、３年１５億円の大型契約でソフトバンクに入団。ＷＢＣ台湾代表を経て、開幕先発ローテ入りを果たすと、４月１日の楽天戦（楽天モバイル）で初登板初勝利。だが、３戦目の登板となった４月１７日のオリックス戦（みずほペイペイ）で２回途中７失点ＫＯされ、出場選手登録を抹消。「いい方向に改善できたと思います」と、満を持しての１軍復帰登板だった。

徐若熙は涙を拭いて３回のマウンドに向かったが、３安打でさらに１点を失った。