欅坂46、櫻坂46の元メンバーで初代キャプテンの女優菅井友香（30）が4日、横浜市内で開催中の第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティーで、中村ゆりか（29）とダブル主演した映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」（太田勇監督、15日公開）のトークショーに登壇した。

24年にテレビ東京系で放送されたドラマシリーズの映画化。物語から7年後、恋人から家族になり、倦怠（けんたい）期を迎えたヒロイン2人の人生の選択を描く。

春本樹役の菅井は「樹は自分自身であるし、分身みたいな気持ちも芽生えている。でも映画になったら2人も35歳になっていて、年齢を重ねた分だけ思いも変わっている。その違いはしっかり表現できたらいいなと思って向き合ってましたね」と話した。冬雨役の中村とのけんかシーンは、集中できるように長回しで撮った。

「自転車がすごく暑かった記憶があります。映画の途中に焼けたかもなってくらい暑かったです」と撮影を振り返る。幼少期から馬術経験があり「あんまり自転車、得意じゃなくて。馬とかはね、乗れるんですけど」と言って笑いを誘った。「でも気持ち良かったです。海沿いで。思い出に残ってます」と話した。