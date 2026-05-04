天気もやや荒れているゴールデンウィークですが、それでも各地は賑わっています。香川県にも、全国から多くの人が訪れる場所が…「うどん店」です。きょう（4日）も行列ができていました。

【写真を見る】「ほかの県にはないコシ」「目標は10軒」GWの”讃岐うどん巡り”で店には行列【香川】

例年と比べ落ち着いたGW？

香川県の名物といえば、さぬきうどん。強風の影響で岡山からの列車が運休となり、きょう（4日）は客の入りが例年のゴールデンウイークと比べて落ち着いている、とはいうものの…。

（小寺 健太 記者）「午前11時前ですが、店の前には長蛇の列ができています」



高松市にあるうどん店「ひさ枝」です。強風にも負けずにやってきた県外からの車が駐車場にずらりと並びます。この連休に香川を訪れる人たちの目的のひとつが県内の様々な店をまわる「うどん巡り」です。

（来店者）「徳島からきました」



――何時間並ぶ覚悟できましたか

（来店者）「うどんなので早いんじゃないですか」



（来店者）「島根から来ました。うどんをおいしく食べたいと思います」

普段より「うどん玉」は多く準備

店は、正午が近づくにつれて慌ただしくなっていきます。特にこの時期は全国から多くの人が訪れることもあって、普段より300から400玉多く準備しているということです。

きょう（4日）も、目当ての1杯を求める人で店がにぎわいました。



（来店者）「ほんとうに最高ですね。ほかの県にはないコシですね」



（来店者）「目標は10軒行こうと思っています」



（来店者）「香川のグルメ巡りみたいな感じで、うどんと骨付鳥を食べたいと思っています」

（ひさ枝 久枝了店長）

「いつもの倍ぐらいは客が来たと思います。わくわくして来てくれて、おいしかったよと言ってもらえたらうれしいし、楽しんでもらえたらと思います」

毎年、ゴールデンウイーク恒例の風景です。ゴールデンウィーク後半も香川県の各地でうどんを待つ列が見られそうです。