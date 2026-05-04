きのう（3日）岡山県鏡野町で、女性同士が熱い戦いを繰り広げる、恒例の「おんな相撲大会」が開かれました。波乱の展開となった今年の大会、歴代の強豪を押しのけ「横綱」すなわち優勝に輝いたのは？

【大会の模様】31人の力士がガチンコ対決「おんな相撲」 新横綱が誕生「一年間この日のために主人と取り組みをしてきました」【岡山】

手に汗握る真剣勝負の数々に観客は大興奮

―どういうところが面白いですか

（観客）

「はっけよいのこったところ」

「普段のストレスとかがここで爆発してそう」



岡山県鏡野町の恒例行事「おんな相撲」です。





（製作集団猪八戒 片田八重美さん）「男がとらないなら女がとろうかと言ったのがきっかけで28年続いております」

元々は男性同士が戦う「宮相撲」でしたが参加者の減少で途絶え、その後1999年に女性が参加する相撲大会として復活を果たしました。いつもは上齋原神社で奉納される神事ですが、今年は雨のため屋内ゲートボール場での開催です。

今大会には海外メディアも取材に

（仏テレビ局スタッフアンジェラ・インベートさん）

「インターネットで探しましたおんなの相撲は面白そうだと」



なんとフランスのテレビ局も取材に。本来は女人禁制の土俵で女性が戦っていることに興味津々のようです。



（仏テレビ局スタッフアンジェラ・インベートさん）

「おんなの力士は強いです」

見どころは「相撲の迫力」だけでない

勝利の喜びを表現する大げさなパフォーマンスやユニークな仮装も見どころのひとつです。



（はなちゃん）

「ミャクが乱れておりま～～す」

（華久花）

「家が酪農家なので牛の格好をしています。原油の高騰などでいろいろ大変ですが、がんばっていますので牛乳をしっかり飲んでください」



注目の選手は去年初出場で優勝した横綱「カナやん」こと小野加奈さん。

（横綱カナやん）

「タックル受けて投げられて私が投げたらけがしちゃうので」



レスリングを習う小学生の息子の練習相手をしているうちに実力が身に付いたといいます。しかし準決勝でまさかの敗退。さらに大会出場歴最多の23回でこれまで4度の優勝・横綱に輝いた関脇の柳腰（やなぎごし）も…準々決勝で敗れる波乱の展開に。

激戦を制し横綱に輝いたのは

決勝は大会初出場・星乃山と2度目の出場となる金乃舞との大一番となりました。



勝負は一瞬。星乃山こと光岡智紗子さんが新横綱に輝きました。



（新横綱星乃山）

「一年間この日のために主人と取り組みをしてきました」

大の相撲ファンという光岡さん。横綱の栄誉に感動があふれだします。



（新横綱星乃山）

「小さいころから父親が相撲が好きで…それをずっと見てきていたので…」



31人の女力士が繰り広げた名勝負の数々に誰もが酔いしれた一日でした。