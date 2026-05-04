ゴールデンウイーク後半。

県内では、各地で休日を楽しむ人の姿が見られました。

2日からは、NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が長崎市で開かれています。

※詳しくは動画をご覧ください

「ひるじげグルメ祭り」では、全国から70以上の店舗が集結。

3000日の研究の末に誕生した「極上肉づくしのハンバーガー」や、囲炉裏で焼かれた香ばしいアユの塩焼き、ワッフルやアイスクリームなど、スイーツもそろっています。

ステージでは人気芸人によるお笑いライブも行われ、大きな盛り上がりを見せています。

また 出島メッセ長崎では「こどもでじまはく」が開催中です。

今年初お目見えの「超巨大ふわふわ遊具」など、子どもが体を動かして楽しめるコンテンツが勢ぞろいです。

会場では「こどもジョブチャレンジ」と題して、ニュースキャスターなどさまざまな “お仕事体験” も楽しめます。

3日の県内は、朝から弱い雨となりましたが、長崎水辺の森公園では、ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMIin NAGASAKI」が開催。

スポGOMIアンバサダーを務める、元競泳日本代表の松田 丈志さんもごみ拾いに参加しました。

アミュプラザ長崎のかもめ広場では、恒例となった「マジデジマGAMES2026」の車いすバスケの大会が行われ、熱戦が繰り広げられました。