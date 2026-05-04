バスケットボールNBAのプレイオフ1回戦が3日(日本時間4日)に行われ、EASTでは第1シードのピストンズと第4シードのキャバリアーズがカンファレンス・セミファイナル進出を決めました。

EAST第1シードのピストンズは第8シードのマジックと対戦。ピストンズは第1Qでリードを許しますが、第2Qに逆転してからは徐々に突き放し、116-94で制しました。EASTを制したピストンズは第8シードのマジックに1勝3敗と追い詰められてから、『GAME7』でセミファイナル進出を決めました。

EAST第4シードのキャバリアーズは第5シードのラプターズと対戦。前半は互角の勝負でしたが、第3Qでキャバリアーズが点差を広げ、114-102で勝負を決めました。キャバリアーズも4勝3敗で1回戦を突破です。

これでプレイオフ1回戦が終了。それぞれのカンファレンスでセミファイナルに進む計8チームが決まりました。

八村塁選手が所属するWESTのレイカーズはプレイオフ1回戦でロケッツに4勝2敗と、すでにセミファイナル進出を決めています。5日(日本時間6日)から昨季の王者サンダーと対戦します。