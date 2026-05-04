【ワシントン＝栗山紘尚、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳで、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるため、米国が４日午前に「誘導」措置を開始すると発表した。

中東の紛争に関与していない船舶を対象とする方針で、妨害を受けた場合には、「力ずくで対処する」と警告している。

ホルムズ海峡は、米国の攻撃開始後も、イラン側が事実上の封鎖を続けており、多くの船舶が通航を制限されたままとなっている。

英海軍の関連機関「英海運貿易オペレーション（ＵＫＭＴＯ）」は４日、米国が「安全海域」を設定したとして、船舶に海峡南側のオマーン領海の航行を検討するよう情報提供し、オマーン当局と国際無線で調整するよう促した。

トランプ氏は３日の投稿で、船舶は食料などの物資不足に陥っており、人道的措置が必要との認識を示した。米中央軍は３日、１万５０００人の兵士やミサイル駆逐艦、１００機以上の航空機が誘導支援を行うと明らかにした。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは３日、米政府高官の話として、米海軍は海峡を通過する船舶の護衛にはあたらないと報じた。トランプ氏が表明した取り組みは、「各国や保険会社、海運団体が関与する調整機関」のことだという。米主要ニュースサイト・アクシオスによると、米海軍はイランが商船を攻撃した場合に備えて付近に展開するほか、機雷が敷設されていない安全な航路について情報提供を行うという。

ただ、海峡の安全が直ちに確保されるかどうかは不明だ。ＵＫＭＴＯによると、イラン沖のホルムズ海峡では３日、貨物船が複数の小型艇に攻撃された。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の小型艇の可能性がある。また、石油タンカーも同日、飛翔（ひしょう）体の攻撃を受けた。

イラン軍中央司令部のアリ・アブドラヒ司令官は４日、国営テレビなどを通じて「すべての商船・石油タンカーは、イラン軍との調整なしにホルムズ海峡を通過する試みを控えよ」とする声明を発表した。米軍が海峡に接近すれば「攻撃を受ける」と警告した。