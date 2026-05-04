メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が４月３０日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。

カズレーザーは精液検査に行ってきたことを明かし「けっこう真面目な話、男性更年期障害。最近ずっと、ここ何年か、ずっと興味あって。ミドルエイジクライシスというか。ある程度の年齢になるとバイタリティーがなくなってくる」と切り出した。

松陰寺が「俺、あんまり漠然としてて分かんないんだけど。症状的にはやる気が出ないとか？」と聞くと、カズレーザーは「やる気出ないとか。寝付きが悪い。寝起きがすっきりしてない。疲れるとか、バイタリティー全般的に。あとは性機能が衰えてきたりとか」と話した。

松陰寺が「分かんないけど。男性機能の衰えって、ちょっと受け入れ難いというか…」と話すと、カズレーザーは「それは、みんな、そうだと思うんですけど。でも、やっぱり落ちてるはずなんです。俺は検査とか色々させてもらったときも。やっぱり男性ホルモンの量とか結構、少なめだと。元々体質的に少ないんだと思うんですけど」と話した。

カズレーザーは「テストステロン、男性ホルモンが減ると、男性機能、だから精子の数も減ったりするよっていうのがある」と説明していた。