Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月4日の第1試合に出場する4選手を発表した。いよいよ今シリーズの王者を決めるスプリント戦が開幕。上位2チームが引っ張るか3位、4位チームからの巻き返しか。ファイナル初日から目が離せない。

【映像】ファイナル開幕！（中継）

セミファイナルはEX風林火山、BEAST Xの2チームが上位で安定。危なげなくファイナル進出を決めた。最終盤までギリギリの戦いを続けたのは、TEAM雷電とKONAMI麻雀格闘倶楽部の2チーム。わずか8日、16試合で行われるファイナルは勢いに乗ったものだけが制する。1位から4位まで160ポイント弱の差は、展開次第であってないようなものだ。

【5月7日第1試合】

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）

BEAST X・鈴木大介（連盟）

【セミファイナルシリーズ終了時点での成績】※ポイントは半分持ち越し

1位 EX風林火山 ＋223.3（0/16）

2位 BEAST X ＋188.4（0/16）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋120.4（0/16）

6位 TEAM雷電 ＋76.2（0/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

