中日は４日の阪神戦（バンテリン）に７―３で勝ち、１０勝（２０敗）に到達。先発したドラフト１位ルーキー・中西聖輝投手（２２＝青山学院大）は７回３安打３失点でプロ初勝利をゲットした。

中日は３点を先制された直後の初回、カリステ、福永の連打で１点を返すと、続く村松は四球を選び無死一、二塁。ここで細川が右中間スタンドへ３ランを放ち４―３と逆転。「打ったボールはツーシームだと思います。しっかり振れる球を待っていました。ランナーを返せて良かったです」という４番の一発にドームのボルテージは一気にＭＡＸとなった。

初回二死満塁から前川に３点適時二塁打を浴びた中西だが、２回から７回までＭＡＸ１５１キロの直球と多彩な変化球のコンビネーションを武器に阪神打線を無失点。初めてのお立ち台で「初回の入り方に関しては反省点がたくさん出た。要所要所はしっかり腕を振って抑えられたのがよかったと思います。（細川の逆転３ランは）非常に興奮しました」と笑顔を見せた。

「自分が投げている試合の母親の顔を見ると一日でも早く勝たないと倒れてしまうんじゃないかと心配そうな顔で見られていたので勝ててよかったです」と安堵の表情を浮かべたドラフト１位ルーキーが「（ウイニングボールは）両親に感謝の気持ちと共に渡したいと思います」と語るとドームは大きな拍手に包まれた。