保護されて数日の子猫。愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は18万回を超え「良かったね！にゃんちゃん幸せ」「お目々が覚めたらさらに可愛い」「最強の可愛さでしょ」といったコメントが集まっています。

【動画：保護して数日目の子猫、寝ているところを見たら…ニヤけずにはいられない『尊い光景』】

すやすや眠る子猫

Instagramアカウント「トヨとトミ」に投稿されたのは、寝顔が可愛すぎる子猫です。数日前に保護されたという黒猫の子猫の「トミ」くん。

保護されたばかりだと人を警戒したり、新しい環境に緊張したりする猫もいます。しかし、トミくんは毛布をかけて人間のようにすやすやと寝ていたそうです。その可愛さに投稿者さんはメロメロだったといいます。

投稿者さんが近くにいることに気づいたのか、目が覚めたトミくんは、毛布をかけたままの状態でぱっちりおめめの可愛いお顔を見せてくれたそうです。

でも、まだ眠たかったのか、そのまま寝てしまったといいます。見ているだけで幸せな気持ちにさせてくれたトミくんでした。

運命的な出会い

トミくんは、雨の夜に八百屋さんの横で保護されたのだとか。驚くことにその翌朝、動物病院へ向かう途中で投稿者さんは、中央分離帯にいたキジトラの子猫「トヨ」くんをも保護したそうです。

わずか1日違いで家族になった2匹。そんな2匹の性格は、正反対だといいます。物怖じしない甘えん坊のトミくんに対し、トヨくんは慎重ながらもマイペースな「あざと男子」なのだといいます。

2匹が紡ぐ幸せな日常

トヨくんも、保護されてからわずか数日で投稿者さんに慣れて甘えるようになったそうです。撫でられると手を舐めたり、お腹の上に乗ってくつろいだりと、すっかり安心しきっているのだとか。

トヨくんに乗られて動けなくなってしまう投稿者さんの状況には、思わず羨ましくなってしまいます。2匹は今日も一緒にごはんを食べ、仲良くじゃれ合いながら、幸せな時間を過ごしているようです。

投稿には「すっかり安心したんですね！なんだか、顔も人間ぽいんですが」「可愛い黒猫ちゃん！ずっとのおうちで幸せにね」「安心できる場所だってわかったんですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「トヨとトミ」では、トミくん、トヨくんの成長や日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「トヨとトミ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。