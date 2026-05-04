女優ジェシカ・ブレア・ハーマンが、ドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」の共演者ゼンデイヤとシドニー・スウィーニーの不仲説の真相を明かした。シーズン3のレッドカーペットプレミアで2人が一緒に写っていないことや、プロモーション写真にシドニーの姿がなかったことから不仲説が囁かれていたが、ジェシカは2人の間に「トラブルは一切なかった」と断言した。



【写真】ゼンデイヤとの不仲説が浮上しているシドニー・スウィーニー

朝の情報番組「Good Day New York」に出演したジェシカは、撮影現場では全員が仲良くやっていたと話し、「トラブルなんてない。彼女たちは素晴らしい仕事上の関係を築いていて、みんな仕事に打ち込み、現場に来て自分の役割を果たしたいと思っているの」と続けた。



また、キャシー・ハワード役のシドニーと、ルー・ベネット役のゼンデイヤは、それぞれ異なるストーリーラインに関わっており、一緒にシーンを撮影することはめったにないため、セットではしばしば別行動をとっていると説明した。「正直なところ、私がいた時は、彼女たちはシーンを共有していなかった。ストーリーラインが完全に分かれていて、撮影日も別々だったしね」



一方ゼンデイヤは最近、「ユーフォリア/EUPHORIA」が第3シーズンを最後に終了することを示唆したところだ。4年間の休止を経て今月初めに放送を再開した同作について、ゼンデイヤは番組完結をほのめかしていた。



女優ドリュー・バリモアがMCを務めるトーク番組「ドリュー・バリモア・ショー」で、シーズン3が最終章になるのかと問われたゼンデイヤは、「そう思うわ、ええ」と回答。さらに「ルーは私に人生について多くのことを教えてくれた。あの番組には本当に沢山の恩がある」と語った。



ちなみに同作の放送再開が4年遅れた一因は、クリエイターのサム・レヴィンソンが、シドニー、ジェイコブ・エロルディ、モード・アパトーらを含むアンサンブルキャストの時代設定を5年先へ進め、高校を卒業して大人になる設定にしたことにある。



ゼンデイヤは、映画「ジ・オデッセイ」、「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」、「DUNE/デューン 砂の惑星PART3」への出演など過密なスケジュールのため、シーズン3の撮影について「8エピソード分を一度に詰め込もうとしているような感覚だった」と「バラエティ」誌に語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）