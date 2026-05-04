ＯＳＫ日本歌劇団は４日、娘役トップスターの千咲えみ（ちさき・えみ）が来年２月の主催公演をもって退団すると発表した。千咲は２０１３年の創立９０周年記念公演「レビュー 春のおどり」で初舞台を踏み、１８年から娘役筆頭として中核的な役割を担ってきた。２１年４月に娘役トップスターに就任し、同年９月からは同期の現トップスター・翼和希（つばさ・かずき）とともに劇団をけん引。昨年のシンガポールおよび英国公演、さらに同年１１月から今年２月にかけての全国巡業公演など「国内外に向けて劇団の芸と精神を発信し、その知名度向上に大きく寄与しました」（同劇団）という。

さらに千咲について同劇団は「伸びやかで透明感のある歌声、確かな表現力、そして流れのある力感あふれるダンスによって作品世界に自然な深みと広がりをもたらし、ＯＳＫらしい娘役像を体現し続けてきました」と貢献をたたえている。

卒業公演は来年１月２１〜２５日に大阪・森ノ宮のクールジャパンパークオオサカＴＴホールで、同２月１１〜１４日に東京・東池袋のhttps://utlcsl.hochi.news/articles-creates/temporary/20260504-OHT1T51159?readonly=0#サンシャイン劇場で上演する主催公演「グランドレビュー（仮）」。

【今後の予定】

▼５月 カネヨシプレイス大ホール「愛知県みよし市公演」

▼７月 博多座「レビュー 夏のおどり『たまきはる 命の雫／Ｓｉｌｅｎｐｈｏｎｙ』」

▼９月 仙台銀行ホールイズミティ２１「こ〜ぷ文化鑑賞会」

▼１０月 よこすか芸術劇場「トップスター 翼和希ＲＥＶＵＥ ＳＨＯＷ！」

▼同 Ｓｉｎｇｔｅｌ Ｗａｔｅｒｆｒｏｎｔ Ｔｈｅａｔｒｅ（シンガポール）「トップスター 翼和希ＲＥＶＵＥ ＳＨＯＷ！」

▼１１月 浅草花劇場「翼和希ライブ」

▼来年１月 クールジャパンパーク大阪ＴＴホール「グランドレビュー（仮）」※卒業公演

▼同２月 倉敷市芸文館「トップスター 翼和希ＲＥＶＵＥ ＳＨＯＷ！」

▼同 サンシャイン劇場「グランドレビュー（仮）」※卒業公演

◆千咲 えみ（ちさき・えみ）１月１日、東京・調布市出身。２０１１年４月、ＯＳＫ日本歌劇団研修所に８９期生として入学。１２年２月、太鼓歌劇「ブラインド」に舞台実習生として出演。１３年４月、ＯＳＫ日本歌劇団入団。同月の日生劇場・大阪松竹座「レビュー 春のおどり〜『桜咲く国』桜絵草紙／Ｃａｔｃｈ ａ Ｃｈａｎｃｅ Ｃａｔｃｈ ａ Ｄｒｅａｍ」で劇団員として初舞台。２１年４月、トップスター・楊琳（やん・りん）の就任に合わせ、舞美りら（まいみ・りら）とともに娘役トップスター就任。