◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得する。

留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの７枚の切符を争う。

第１組は午後６時スタート。その後、４０分毎にレースが行われ、ケニア人留学生など強豪選手が集まる最終第４組は午後８時にスタート。

第１組は東海大がトップ。２位に日大、３位に大東大が続いた。東洋大は１１位と出遅れた。

２４年までは６月下旬に行われていたが、暑熱対策のため、昨年は５月１８日に開催され、今年はさらに５月４日に早まった。

平塚市の気温は午後６時が２１度。午後８時が１９度と予想されている。暑さは大きな問題がないが、強い風が吹いている。レース前、複数の監督は「熱中症の心配は少ないが、強風が問題。第３組までは大きな集団のスローペースになることが予想されます」と見解を明かした。その予想通り、第１組はレース序盤、超スローペースの大集団で進んだ。２０００メートルから３０００メートルのラップタイムはジョギングペースに近い３分３７秒まで落ち込んだ。その後、４０００メートルから１０００メートル２分５６秒に急激にアップ。乱高下するタフな争いとなった。個人トップを取った東海大の桧垣蒼（３年）は「（ペースが落ちた時は）ジョグかと思いました」と苦笑いで振り返った。

箱根駅伝の予選会は、一斉スタートのハーフマラソンに１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで競うが、全日本大学駅伝関東選考会は１人の失敗も許されない。駅伝と同様に大きなプレッシャーがかかるタフなレースとなる。

事実上の今季の「駅伝シーズン初戦」の注目度は高く、第１組が始まる１時間前に熱戦を見届けるため、駅伝ファンが約１００メートルの長蛇の列をつくった。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

第１組終了時点の順位は以下の通り。

＜１＞東海大

＜２＞日大

＜３＞大東大

＜４＞法大

＜５＞日体大

＜６＞専大

＜７＞神奈川大

２秒７３差

＜８＞城西大

＜９＞中央学院大

＜１０＞山梨学院大

＜１１＞東洋大

＜１２＞明大

＜１３＞芝浦工大

＜１４＞国士舘大

＜１５＞東京国際大

＜１６＞東農大

＜１７＞拓大

＜１８＞立大

＜１９＞駿河台大

＜２０＞流通経大