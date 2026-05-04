◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が今季初登板、初先発。３回にヤクルト・鈴木叶に１号３ランを浴びて、先制を許した。

初回、まずは先頭・丸山にフォークを右前へ運ばれたが、２番・サンタナを１５１キロ直球で右飛。３番・鈴木叶を二飛。４番・内山には四球を与えて２死一、二塁。５番・武岡をフォークで空振り三振。フッと息を吐いて、笑顔をこぼしながらベンチへ歩いた。

２回は２者連続空振り三振を奪いながら３者凡退。

しかし、０―０の３回。安打や四球で１死一、二塁。３番・鈴木叶にフォークを捉えられて左翼席へ飛び込む１号３ランを浴びた。高卒プロ３年目の２０歳にとってプロ初本塁打だった。

戸郷は今季、オープン戦３登板で防御率９・００と思うような結果が出ず、開幕２軍スタート。ファームではフォームの変更に取り組み、５登板を経て１軍に合流した。「今年、遅くなりましたけど、やっと１軍の登板が回ってきたので、すごい楽しみな気持ちともちろん、不安も多少ありますけど、明日は自分の投球ができればと思います」と意気込んでいた。

右腕の投球について、杉内投手チーフコーチは「ストレートは走っているし、投げている球自体は良い。少し慎重になりすぎて球数が多くなっているので、もっと大胆に、自信を持ってどんどんゾーン内で勝負してほしい」とコメントした。