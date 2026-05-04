きょう午後、新潟県妙高市の上信越道新井パーキングエリアで、24台の車の窓ガラスが割れ、2人が軽傷を負いました。強風が原因とみられています。

ビニールで覆われた車の窓。割れてしまった窓に雨風が入り込まないように、応急処置をしているようです。

被害があったのは、妙高市の上信越道・新井パーキングエリアです。

警察やNEXCO東日本によりますと、きょう午後3時すぎ、「駐車中の車の窓ガラスにものが当たって割れた」と110番通報がありました。

24台の車が被害に遭い、2人が軽いけがをしたということです。

被害に遭った人

「戻ってきたらパトカーが見えたから、事故ったんだなかわいそうにと思っていたら、自分の車も窓がないじゃんという状態で。（Q.せっかくの連休が）本当にそうなんですよ」

ガラスが割れたとき、車内にいたという男性は…

被害に遭った人

「細かい砂を巻き上げた風が直接当たって、窓ガラスが3か所一気に割れちゃいました」

警察は、強風が原因とみています。

きょうの新潟県内は、上越市高田や佐渡市両津で25メートル以上の最大瞬間風速を観測し、4つの地点で5月の観測史上最大を記録しました。