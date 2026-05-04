マンチェスター・シティに所属するオランダ代表MFタイアニ・ラインデルス（27）は今夏の去就が注目されている。



昨シーズン、ACミランで公式戦54試合に出場し15ゴール5アシストを記録したラインデルスはシーズン終了後にシティへ移籍。加入直後から出番をもらい、今シーズンはここまで公式戦45試合で7ゴール8アシストを記録している。



しかし、シーズンが進むにつれてラインデルスの序列が注目されるように。リーグ戦では直近9試合のうち6試合出場がなく、現在は3試合連続でベンチを温めている。





出場機会を求めての移籍も噂されるようになるなか、英『Football Insider』はセリエA復帰の可能性があると報じた。ミランで好パフォーマンスを見せていたオランダ代表MFの評価はイタリアで依然として高く、ユヴェントスをはじめとする複数のセリエAクラブがシティからの移籍が可能になった場合に備えて、状況を注視しているという。しかし、同メディアは今シーズン限りでベルナルド・シウバがシティを退団するということもあって、来シーズン以降ラインデルスの出場時間が増える可能性についても触れており、シティは同選手の残留を説得するだろうと伝えている。ペップ・グアルディオラのチームでは1年目の選手が苦戦するケースもあり、わずか1年でラインデルスを手放すのはもったいないかもしれない。現状ではシティに留まる可能性の方が高いと考えられているようだが、今夏の去就はいかに。