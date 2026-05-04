鶴岡市の荘内神社では恒例の泣き相撲が行われ多くの赤ちゃん力士が、名勝負を繰り広げました。

【写真を見る】”赤ちゃん”がギャン泣き！荘内神社で子の幸せを願う恒例の「泣き相撲」開催（山形・鶴岡市）





鶴岡市の荘内神社で毎年行われている泣き相撲。子どもの健やかな成長を願い、泣きっぷりを競い合うもので、きょうとあすの2日間行われます。



今年の参加人数は2日間合わせて過去最高となる200人超え。県の内外から泣き自慢の赤ちゃん力士が集まりました。





ルールは相手より大きな声で泣いた方が勝ち、なのですが。

■赤ちゃん力士の泣きっぷりは





このようにどっちも泣いてしまう場合もあれば。





どちらも泣かず行司が根負けしてしまう場合も。



赤ちゃん力士たちの可愛らしい衣装も見どころの一つ。親たちの応援にも熱が入り、可愛らしい取り組みに会場は熱気に包まれました。





親は「最高に大きい声で泣いてくれて、すごくうれしかったです。泣き声がすごく大きいのでいい勝負ができるかなと思って申し込んだ。大きく健やかに育って欲しい」





親は「すぐ泣いてくれてよかった。去年も参加したが2歳までさんかできるので今年で最後にと思って（参加した）健康でスクスク元気に育ってほしい」



今年も様々な名勝負が繰り広げられた泣き相撲、会場は幸せな雰囲気に包まれていました。