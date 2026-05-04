どんよりとした一日となったゴールデンウィーク後半戦中日の4日。あいにくの天気にも負けず、能登はかつてのにぎわいを少しずつ取り戻し始めています。能登の盛り上がりをウォッチングしました。



強い風が吹き荒れ、あいにくの空模様となった4日の石川県内。



それでも能登地方の大動脈「のと里山海道」。能登方面に向かう下り線の高松サービスエリアに停車中の車をよく見ると…

八戸ナンバー、そして、こちらは愛媛からと、他府県ナンバーが目立ちました。



福井からの観光客：

「七尾の方に来て、カキを食べようかなと思ってきました」



大分からの観光客：

「千里浜走りたかったんだけど、きょうは通行止めでしょ？あしたの朝、もう1回チャンスで来ようかなって思います」



一方、七尾湾に現れたのは大型客船。

ゴールデンウィーク中に、横浜港から日本一周クルーズ中の「三井オーシャンフジ」です。



七尾港ではセレモニーが行われたほか、奥能登の名産品の販売するブースを設けて、クルーズ客をもてなしました。



乗客：

「七尾のお祭りに行く予定です。お祭り初めてなので、実際に見れるのが楽しみだね」

「海鮮。お寿司。楽しみなものがいっぱいあります」



そして、初夏の風物詩として親しまれているのが、珠洲市大谷地区恒例の「大谷川鯉のぼりフェスティバル」です。

地元の人は：

「やっぱりうれしいね。大谷の風物詩やもん。端午の節句やし」



地震の発生以降、護岸工事が施されたため、川から鯉のぼりの姿は消えてしまいました。



現在も工事が続いていますが、一部で安全面が確保できたとして、川で上げることを実行委員会が決断。



かつての風景が大谷川に帰ってきました。



地元の人は：

「大谷にどんどん来て、焼きそば食べて、鯉のぼりを見て、GW終わったら頑張ってもらいたい」

また、4日は、ステージイベントやオリジナルの鯉のぼりを作る催しなども開かれ、訪れた人たちは思い思いのひと時を過ごしました。



同じく珠洲市大谷地区にある「スズ・シアター・ミュージアム」。



奥能登国際芸術祭の出展作品が常設されていましたが、建物はまだ修繕が続いています。



震災以降、閉館していましたが、大型連休に合わせ、4日だけ特別に開館となりました。

珠洲市芸術文化創造室・田中 薫 室長：

「地元の方が前を向いているということで、シアターミュージアムも地域と一緒に前向きに進んでいけたら」



大気の状態が不安定なため、どんよりとした一日となったゴールデンウィーク後半戦中日の4日。



あいにくの天気にも負けず、能登はかつてのにぎわいを少しずつ取り戻し始めています。



また、気象台によりますと、5日からの天気は持ち直し、連休最後の2日間はお出かけ日和が続きそうだということです。

