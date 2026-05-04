有名女優、長引く風邪の中作った朝食公開「しんどい中これだけ作れるのすごい」「栄養バランス満点」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】俳優の秋野暢子が5月4日、自身のInstagramを更新。風邪をひいている最中の朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランス満点」色鮮やかなしっかり朝食
「4月11日に不覚にもひいてしたった風邪がずぅぅぅぅぅと長引いていて この三週間良くなったと思ったら…ぶり返して悪くなったり…そして、この3日間は熱と咳でぶっ倒れてます…今日一日で抜けるかな？って感じです」と風邪が長引いていることをつづった秋野。「今朝は、ご飯しっかり食べてまたベットに潜り込んでおとなしくして、風邪退治頑張ります。買い物も出来てないので冷蔵庫の中ゴソゴソ探してこんな感じの朝ご飯ですが…」と記し、ミニトマトが添えられたオムレツ、ナス、納豆、ご飯にドリンクなどが並ぶ朝食を公開した。
この投稿に、ファンからは「お大事に」「栄養バランス満点」「しんどい中でこれだけ作れるのすごい」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランス満点」色鮮やかなしっかり朝食
◆秋野暢子、朝食公開
「4月11日に不覚にもひいてしたった風邪がずぅぅぅぅぅと長引いていて この三週間良くなったと思ったら…ぶり返して悪くなったり…そして、この3日間は熱と咳でぶっ倒れてます…今日一日で抜けるかな？って感じです」と風邪が長引いていることをつづった秋野。「今朝は、ご飯しっかり食べてまたベットに潜り込んでおとなしくして、風邪退治頑張ります。買い物も出来てないので冷蔵庫の中ゴソゴソ探してこんな感じの朝ご飯ですが…」と記し、ミニトマトが添えられたオムレツ、ナス、納豆、ご飯にドリンクなどが並ぶ朝食を公開した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お大事に」「栄養バランス満点」「しんどい中でこれだけ作れるのすごい」「美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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