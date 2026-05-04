“整形総額3,000万超え”人気YouTuber・Rちゃん「肋骨を折ってDT中」新たな整形を告白「行動を先にしてしまう」手術に踏み切った経緯もぶっちゃけ
【モデルプレス＝2026/05/04】人気YouTuberのRちゃんが5月3日、自身のInstagramを更新。美容整形手術で肋骨を折ったことを明かした。
【写真】“整形総額3,000万超え”29歳美女YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカ姿
Rちゃんは「最近のご報告まとめ」と書き出し「GW中ですが、整形で肋骨を折ってDT中です…」と美容整形手術によるダウンタイム中であると告白。「やっぱりDTは、心も少し弱りますね笑」と近況を綴った。
また、5月4日に更新したInstagramストーリーズでは「てか、バーイベ8／4にドレス着たくて骨折ったまである 8／4に間に合わせて！！って言った」と自身の誕生日イベントに間に合わせるために今回の美容整形手術に臨んだとも説明。「マジ恐ろしい自分 でも好き 行動を先にしてしまう」と自身の行動力に言及していた。
Rちゃんは過去に出演したテレビ番組で、総額3000万円で全身整形していることを明かしている。
この投稿には「どんな整形したの？」「骨折るってかなり痛そう」「どうかお大事に」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“整形総額3,000万超え”29歳美女YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカ姿
◆Rちゃん、肋骨を折る整形を受けたと告白
Rちゃんは「最近のご報告まとめ」と書き出し「GW中ですが、整形で肋骨を折ってDT中です…」と美容整形手術によるダウンタイム中であると告白。「やっぱりDTは、心も少し弱りますね笑」と近況を綴った。
Rちゃんは過去に出演したテレビ番組で、総額3000万円で全身整形していることを明かしている。
◆Rちゃんの投稿に反響
この投稿には「どんな整形したの？」「骨折るってかなり痛そう」「どうかお大事に」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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