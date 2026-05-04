プロ野球のファーム・リーグは4日、中、西地区と交流戦の計5試合が行われた。

中日はヤクルトとの交流戦（ナゴヤ）に5―0で完封勝利。先発・三浦が9回114球を投げて5安打完封で4勝目（1敗）を挙げた。育成ドラフト2位・石川大（掛川西）が5回の1号ソロなど2安打をマーク。ヤクルト先発・坂本は4回1/3を5安打5失点で1敗目。育成選手のモンテルが2安打を放った。

DeNAは日本ハム戦（鎌ケ谷）に7―4。先発の育成選手・庄司が6回6安打2失点で2勝目（1敗）。ドラフト1位・小田（青学大）が3安打、石上が2安打4打点。日本ハム先発・孫易磊は1回2/3を3安打3失点で3敗目（2勝）を喫した。リンが7回の1号2ランなど3安打、吉田が2安打1打点。

中地区の巨人はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に9―8で逆転勝ち。先発の育成選手・西川は3回2/3を12安打8失点（自責4）で、3番手の育成選手・板東が4回3安打無失点で1勝目。浅野が3安打3打点をマークした。ハヤテ先発・野村は3回1/3を6安打5失点。鈴木将が4安打1打点、前田が3安打1打点。

西地区の阪神―広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）は延長10回、4―4で引き分け。阪神先発・木下は5回5安打無失点。栄枝が2安打。広島先発のドラフト5位・赤木（仏教大）は2回2/3を4安打3奪三振で2失点。佐藤啓が6回の1号ソロなど2安打、田村が2安打2打点だった。

ソフトバンクはオリックス戦（タマホームスタジアム筑後）に5―2。先発・杉山は1回無安打1奪三振無失点で、2番手の育成選手・村田が4回2安打4奪三振無失点で1勝目を挙げた。山本が2安打。オリックス先発・川瀬は1回1安打1奪三振で無失点。内藤が7回に3号2ラン。