秋田ノーザンハピネッツ最終節で連敗 勝利で締めくくれず B1ラストシーズンは10勝にとどまる
続いてはバスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。この土日、秋田市で今シーズン最終節を迎えましたがいずれも敗れ、勝利で締めくくることは出来ませんでした。
2試合を残し、B1・26チーム中、最下位が確定しているハピネッツ。
今シーズン最後の相手は西地区7位の佐賀バルーナーズです。
それでも…
前の富山戦からシュートタッチ好調の髙比良が、3連続で3ポイントシュートを決めて追い上げます。
一時、差を6点まで縮めますが…勝負所でまたもや佐賀の攻撃を止められず、敗れました。
柴田アナ「その試合から一夜明けました佐賀との2戦目、これがハピネッツにとって今シーズン、そしてBリーグ最後の試合となります勝利を願って多くのブースターが続々と会場に入っていきます」
4590人のブースターが駆け付けた3日。
ブースターの期待に応えたいハピネッツでしたが、この日も攻守がかみ合いません。
後半も嫌な流れを断ち切れず。
最後まで佐賀の激しいディフェンスに、プレッシャーをかけられました。
ボールを失うミス、ターンオーバーからの失点がかさんだハピネッツ。
レギュラーシーズン最終戦、5年ぶりの黒星です。
これでレギュラーシーズン全60試合が終わりました。
ハピネッツ、現行のBリーグラストシーズンは、これまでで最も少ない10勝に留まりました。