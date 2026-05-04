続いてはバスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。この土日、秋田市で今シーズン最終節を迎えましたがいずれも敗れ、勝利で締めくくることは出来ませんでした。



2試合を残し、B1・26チーム中、最下位が確定しているハピネッツ。



今シーズン最後の相手は西地区7位の佐賀バルーナーズです。





2日、後半の出だしから佐賀に猛攻を許し、連続で12点を奪われ差を広げられます。それでも…前の富山戦からシュートタッチ好調の髙比良が、3連続で3ポイントシュートを決めて追い上げます。一時、差を6点まで縮めますが…勝負所でまたもや佐賀の攻撃を止められず、敗れました。柴田アナ「その試合から一夜明けました佐賀との2戦目、これがハピネッツにとって今シーズン、そしてBリーグ最後の試合となります勝利を願って多くのブースターが続々と会場に入っていきます」4590人のブースターが駆け付けた3日。ブースターの期待に応えたいハピネッツでしたが、この日も攻守がかみ合いません。後半も嫌な流れを断ち切れず。最後まで佐賀の激しいディフェンスに、プレッシャーをかけられました。ボールを失うミス、ターンオーバーからの失点がかさんだハピネッツ。レギュラーシーズン最終戦、5年ぶりの黒星です。これでレギュラーシーズン全60試合が終わりました。ハピネッツ、現行のBリーグラストシーズンは、これまでで最も少ない10勝に留まりました。