サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグのブラウブリッツ秋田です。2日、同じイーストAで負けなし、失点数も最少のベガルタ仙台を相手に3つのゴールを決め、快勝しました。



仙台のホームに1万6000人余りが詰めかけた2日。



グループ3位、白のブラウブリッツは首位・仙台との上位対決で序盤から積極的に攻めました。





前半3分、GK山田のロングボールのこぼれ球を背番号10、佐藤が運び、そのままシュート！先制に成功します。その後も攻め続けたブラウブリッツ。今度は得意のセットプレーからです。佐藤があげたボールを梅田が頭で合わせました。2点をリードし試合を折り返します。後半は、仙台の猛反撃で押し込まれる時間も。それでも後半12分、中野のクロスに途中出場の佐川！ブラウブリッツ今シーズン最多となる1試合3点目をあげました。終盤、仙台に1点は返されるものの、リードを守り切ったブラウブリッツ。3対1の快勝で仙台の今シーズンの無敗記録をストップしました。梅田魁人選手「やっぱり秋田の強みであるセットプレーっていうところでそこで得点というところがなかなか取れてなかったので、そこも含めて僕のゴールも含めてかなりチームとしてもいいゴールだったかなと思います。」順位表です。ブラウブリッツ順位は変わらず3位ですが上位をキープし続けています。つぎは6日、ホームにイーストA 4位のSC相模原を迎えます。