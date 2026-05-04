福田雄一監督、Snow Man目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」続編に言及「ホント厳しい世界なんです」反響続々
【モデルプレス＝2026/05/04】映画監督の福田雄一氏が5月4日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。現在公開中の映画「SAKAMOTO DAYS」の続編について言及した。
【写真】目黒蓮、長髪＆エプロン衣装で雰囲気ガラリ
5月1日、「SAKAMOTO DAYS」公式Xアカウントは、主人公・坂本太郎の命を狙う最凶の敵・X（スラー）役として俳優の志尊淳がシークレットキャストとして出演していることを発表。これを受け、同作を手掛ける福田監督は投稿を引用し「なんとか坂本とスラーのガチバトルが観たいなあ 皆様の応援にかかっております！！何卒よろしくお願いします！！」と、今作では描かれていないSnow Manの目黒蓮演じる坂本と志尊のガチバトルシーンを実現させたいと綴った。
このポストに一般ユーザーが「ほぼ確定」と同作の続編について発信すると、福田監督は「確定してませんよ！！！！！！」と続編に言及。「映画ってヒットしないと絶対に続編やらせてもらえないんです！！ホント厳しい世界なんです」と事情を明かしていた。
この投稿には「続編期待してます！」「GW中におかわりしにいく予定です」「もっともっと応援します」「絶対にスラーとバトルさせないと」「そんな事情があったなんて」「シビアすぎる」など、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆福田雄一監督「SAKAMOTO DAYS」続編に言及
5月1日、「SAKAMOTO DAYS」公式Xアカウントは、主人公・坂本太郎の命を狙う最凶の敵・X（スラー）役として俳優の志尊淳がシークレットキャストとして出演していることを発表。これを受け、同作を手掛ける福田監督は投稿を引用し「なんとか坂本とスラーのガチバトルが観たいなあ 皆様の応援にかかっております！！何卒よろしくお願いします！！」と、今作では描かれていないSnow Manの目黒蓮演じる坂本と志尊のガチバトルシーンを実現させたいと綴った。
◆福田雄一監督の投稿に反響
この投稿には「続編期待してます！」「GW中におかわりしにいく予定です」「もっともっと応援します」「絶対にスラーとバトルさせないと」「そんな事情があったなんて」「シビアすぎる」など、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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