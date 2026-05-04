アジア株 総じて上昇、香港株は反発 アジア株 総じて上昇、香港株は反発

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:52現在

香港ハンセン指数 26095.88（+319.35 +1.24%）

中国上海総合指数 4112.16（休場）

台湾加権指数 40705.14（+1778.51 +4.57%）

韓国総合株価指数 6936.99（+338.12 +5.12%）

豪ＡＳＸ２００指数 8697.11（-32.73 -0.37%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77159.13（+245.63 +0.32%）



４日のアジア株は総じて上昇。前週末の米ハイテク株高が好感され、おおむね買い優勢となった。中国本土市場は、労働節のため１日から５日まで休場で、６日から取引を再開する。タイ市場は、国王戴冠記念日で休場。



香港ハンセン指数は反発。一時２．１％超の上げとなり、４月２１日以来の高値水準まで上昇する場面があったが、その後、値を削った。通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、不動産会社の恒基兆業地産（ヘンダーソン・ランド・デベロップメント）、製薬会社の薬明生物技術（ウーシー･バイオロジクス）、電子商取引会社のアリババ・グループ・ホールディングなどが買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。マイナスサイドを中心にもみ合った。牛乳メーカーのａ２ミルク、探鉱会社のライオンタウン、ファッションジュエリー小売会社のロヴィーサ・ホールディングス、学校あっせん会社のＩＤＰエデュケーション、探鉱会社のカルーン・エナジーなどが売られた。

外部サイト