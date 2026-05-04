ドル円１５６．９５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は157円手前水準に膠着している。東京不在のアジア時間に157.25付近を高値に、一気に155.72レベルまで急落したが、その後は急速に値を戻している。しかし、157.00までは戻し切れず。介入やレートチェックの動きに強い警戒感が残っているもよう。



ユーロドルは1.1720近辺での推移。週明けオセアニア時間に1.1763の高値をつけたあとは、上値重く推移している。ロンドン時間に入ってからは前週末NY終値1.1721レベルを下回り、1.1711付近に安値を広げた。足元では、NY終値付近に落ち着いている。



一時104ドル台半ばまで買われたNY原油先物は103ドル付近と上昇一服。



USD/JPY 156.97 EUR/USD 1.1721

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